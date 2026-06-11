Guerra Russia-Ucraina: nuovi attacchi nella notte, colpita una raffineria in Russia

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Kiev - Nella notte le forze russe hanno condotto un nuovo attacco contro l’Ucraina utilizzando due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. Secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare ucraina e riportato da Ukrainska Pravda, la difesa aerea di Kiev avrebbe intercettato e abbattuto 195 droni.

Parallelamente, si registrano anche operazioni sul territorio russo: droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio Afipsky, nella regione del Krasnodar, provocando un vasto incendio all’interno dell’impianto.

Sempre nella stessa area della Russia meridionale è stato danneggiato un condominio a seguito di un altro attacco, con il bilancio che al momento indica due feriti.