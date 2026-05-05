Allarme Hantavirus sulla nave da crociera: tre morti e ipotesi contagio tra persone

Capo Verde - Cresce la preoccupazione per il focolaio di Hantavirus registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius, attualmente ancorata al largo di Capo Verde. Il bilancio provvisorio parla di, due casi confermati e cinque sospetti tra i circa 150 passeggeri presenti a bordo.

Secondo Organizzazione mondiale della sanità, l’ipotesi più plausibile è che i primi contagi siano avvenuti durante una tappa del viaggio in Sud America, per poi svilupparsi in un possibile passaggio da uomo a uomo all’interno della nave. Una dinamica che, se confermata, rappresenterebbe un elemento particolarmente rilevante, poiché la trasmissione interumana dell’Hantavirus è considerata rara e limitata a specifiche varianti.

L’ipotesi dell’Oms

A spiegare lo scenario è stata Maria Van Kerkhove, responsabile per la preparazione e prevenzione epidemica dell’Oms, secondo cui:

il periodo di incubazione del virus (da una a sei settimane) suggerisce che i primi casi siano stati infettati prima dell’imbarco o durante le tappe precedenti;

successivamente, si sarebbe verificata una trasmissione tra contatti stretti a bordo.



