Giappone, forte terremoto di magnitudo 7,4: allerta tsunami fino a 3 metri

La scossa si è verificata alle 16:53 locali (9:53 in Italia) nel Pacifico al largo della prefettura di Iwate, nel nord del Paese. Il terremoto è stato avvertito anche a grande distanza, fino a Tokyo, dove edifici alti hanno oscillato per diversi secondi.

Secondo le prime valutazioni, le onde di tsunami potrebbero raggiungere rapidamente le coste settentrionali giapponesi, con possibili impatti ripetuti nel tempo. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione immediata delle aree costiere e fluviali, invitando la popolazione a spostarsi verso zone elevate o edifici di sicurezza.

La JMA ha avvertito che le onde potrebbero colpire più volte e ha raccomandato di non lasciare i rifugi fino alla revoca dell’allerta.

Il governo giapponese ha istituito una squadra di gestione della crisi presso l’ufficio del primo ministro per coordinare le operazioni di emergenza e monitorare l’evoluzione della situazione.

Le autorità continuano a seguire con attenzione l’evolversi dell’evento sismico, mentre sono in corso verifiche su eventuali danni a infrastrutture e centri abitati lungo la costa del Pacifico.