Zelensky: “Pressione su Russia chiave per la pace”, 206 droni ucraini abbattuti

Kiev - Il presidente ucrainoha sottolineato l’importanza di mantenere la pressione internazionale sulla Russia per fermare l’aggressione: “La Russia agisce in modo molto semplice: se ha paura, è disposta a seguire le direttive altrui. Se la pressione si indebolisce, pensa di aver fatto centro e di poter continuare la guerra. Ecco perché la pressione sull’aggressore è la chiave per la pace, una diplomazia reale e accordi concreti”.

Sul fronte militare, le forze di difesa aerea russe hanno annunciato di aver abbattuto 206 droni ucraini durante la notte, di cui 40 diretti verso Mosca, evidenziando l’intensità dei raid aerei nell’area della capitale russa.

La situazione rimane complessa e conflittuale, con una forte componente di pressione internazionale e scontri tecnologici e strategici tra le due parti.