Arriva “I Rimbalzati”: il nuovo programma di RDE+39 che trasforma il “no” in opportunità

BARI - RDE+39 lancia “I Rimbalzati”, una trasmissione innovativa dedicata a storie di resilienza e successo. Il programma, condotto dalla speaker Serena K. e dalla cantante Francesca Alotta, andrà in onda ogni mercoledì alle 21:00.

La trasmissione racconta le esperienze di personaggi famosi che hanno affrontato rifiuti e delusioni, trasformandoli in opportunità per raggiungere i propri obiettivi. Ogni puntata ospiterà interventi di grandi nomi dello spettacolo, della musica e dell’intrattenimento che condivideranno il loro percorso di crescita personale.

A completare il format, la rubrica “Venustas”, a cura del dottor Andrea Bitonti, medico estetico e chirurgo plastico, offrirà consigli per migliorare immagine e benessere.

“I Rimbalzati” vuole essere fonte di ispirazione per chi non si è arreso di fronte a un “no”, dimostrando come la determinazione possa aprire nuove strade.

Appuntamento ogni mercoledì alle 21 su RDE+39.