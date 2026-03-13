Trump rilancia l’attacco all’Iran: “Stiamo distruggendo completamente il regime”

Il presidente degli Stati Unitiè tornato a commentare la guerra in corso contro l’Iran, descrivendo in termini assolutamente militari e aggressivi l’azione americana. In un post pubblicato su, Trump ha scritto: “Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo. Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e tutto il tempo che vogliamo. Guardate cosa succede oggi a queste squilibrate canaglie. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni e ora io, come 47° presidente degli Stati Uniti d’America, sto uccidendo loro. Che grande onore è farlo”.

Trump ha poi criticato la copertura mediatica, in particolare quella del New York Times, definendola “fallimentare” e ingannevole: “Se leggete il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo. La marina iraniana è stata spazzata via, la loro aviazione non esiste più, i missili, i droni e tutto il resto sono stati decimati, e i loro leader sono stati cancellati dalla faccia della terra”.

Il messaggio del 47° presidente americano arriva in un contesto di fortissima tensione internazionale, con l’aumento dei prezzi del petrolio, il rischio di escalation militare nel Golfo e le recenti azioni iraniane nello Stretto di Hormuz. Le dichiarazioni di Trump hanno subito attirato attenzione mediatica globale per il tono inequivocabile e l’enfasi sulla supremazia militare statunitense.