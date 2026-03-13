Caso Garlasco, Andrea Sempio: “Per me Alberto Stasi è il carnefice”

Milano - Andrea Sempio torna a parlare pubblicamente del casoe si esprime in maniera netta su, condannato in via definitiva per l’omicidio della giovane di Garlasco. Intervistato nel programmadi Paolo Del Debbio su Retequattro, Sempio ha dichiarato senza esitazioni: “Per me Alberto Stasi è il carnefice”.

Secondo Sempio, dall’analisi degli atti processuali non emergono elementi in grado di mettere in discussione la condanna definitiva dell’ex fidanzato della vittima. “Vedendo quello che io ho visto nella parte che ho potuto seguire – ha spiegato – non ho trovato nulla che smonti le vecchie condanne. Quindi io ad oggi quella condanna non la vedo come ingiusta, non vedo nulla che le vada a smontare per ora. Quindi sì, per me è il carnefice”.

L’uomo ha precisato di non aver mai avuto contatti diretti con Stasi: “Non ci ho mai parlato, mai scambiato una parola, niente”, ribadendo di non averlo mai conosciuto né frequentato.

Le dichiarazioni di Sempio arrivano mentre la Procura di Pavia continua le indagini sul nuovo filone legato all’omicidio di Chiara Poggi, uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia negli ultimi decenni.