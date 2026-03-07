San Marino Song Contest 2026, a vincere è Senhit feat Boy George con il brano 'Superstar'

SAN MARINO - E' terminata questa nuova edizione del San Marino Song Contest: a vincere questa edizione del 2026 è Senhit feat Boy George con il brano "Superstar". Secondo posto per Kelly Joyce, terzo posto per Paolo Belli, quarto posto per Maya Azucena e Inis Neziri. Senhit con Boy George parteciperanno insieme all'Eurovision Song Contest a maggio a Vienna.
Questi gli altri premi: Premio "Ludovico Di Meo" va a Pellegrina Pibigas, Premio della Critica e Qualità va a Dolcenera, Premio "Dreaming San Marino Song Contest" va a Maya Azucena, Premio "Titano Style" va a Rosa Chemical, Premio Siae va a Dolcenera, Premio "Marlù per il Sociale" va a Senhit feat Boy George.
