Property Management tra rendita e tutele, a Bari un confronto tra professionisti del settore immobiliare

Si è svolto a Bari, presso la sede di ValoreCasa, l’incontro specialistico “Property Management: tra rendita e rischio”, un appuntamento dedicato agli operatori del settore immobiliare e dell’extralberghiero interessati ad approfondire modelli di gestione professionale capaci di coniugare redditività, sicurezza e sostenibilità nel tempo.L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra professionisti del comparto, con l’obiettivo di analizzare strumenti operativi, opportunità di investimento e strategie di tutela in un mercato in continua evoluzione.Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema della gestione professionale degli immobili, con il contributo di Maria Pia Abate (ValoreCASA PM) e Roberto Ungaro (Wonderful Italy), che hanno illustrato modelli organizzativi e strategie di business capaci di valorizzare il patrimonio immobiliare e trasformarlo in un asset produttivo stabile.Particolare attenzione è stata dedicata anche agli aspetti legati alla sicurezza e alla tutela degli operatori, con un approfondimento sulla protezione assicurativa a cura di Carlotta Tonolo (Unipol) e sugli strumenti legali utili a gestire criticità operative, come il self check-in e le procedure di sfratto, illustrati dagli avvocati Pierluigi Zanetti (AETB – Associazione Extralberghiero Terra di Bari – Confcommercio Bari Bat) e Angela Quatela.Uno spazio specifico è stato inoltre dedicato al tema dell’inclusività nel settore dell’ospitalità, con l’intervento di Ivana Palieri, Disability Manager, che ha evidenziato le opportunità offerte da un Property Management orientato all’accessibilità e alla fruizione universale delle strutture ricettive.L’incontro ha ribadito come la gestione professionale degli immobili rappresenti oggi uno degli strumenti più efficaci per affrontare le complessità del mercato e trasformare le criticità operative in opportunità di crescita e rendita sostenibile.L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso di formazione e confronto dedicato agli operatori del comparto immobiliare ed extralberghiero, con l’obiettivo di favorire una maggiore professionalizzazione del settore e rafforzare la rete tra imprese, professionisti e istituzioni.