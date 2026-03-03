Medio Oriente: in corso il rimpatrio degli studenti italiani da Dubai e Abu Dhabi

Roma - Il governo italiano ha avviato oggi, 3 marzo 2026, un’operazione di rimpatrio per circa 200 studenti italiani presenti a Dubai, area al centro del conflitto in Medio Oriente. Il ministro degli Esteri,, ha confermato che i ragazzi, in larga parte minorenni e partecipanti ai corsi della World Students’ Connection, partiranno in aereo da Abu Dhabi verso Milano Linate. Sul volo viaggiano anche cittadini italiani in condizioni di salute particolari.

Per facilitare il trasferimento, sono stati messi a disposizione bus verso l’Oman e voli charter dalla compagnia Oman Air per i passeggeri diretti in Italia. A Mascate, già dalle prime ore del mattino, opera un primo gruppo di rinforzo diplomatico, comprendente funzionari, carabinieri e finanzieri, per assistere gli italiani bloccati in zona. Il ministro Tajani, in accordo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha costituito una unità di supporto per garantire sicurezza e coordinamento durante le operazioni.

Oltre al volo da Abu Dhabi, oggi sono previsti due ulteriori collegamenti da Mascate verso Roma Fiumicino, con circa 300 persone complessive. Domani, 4 marzo, è già programmato un ulteriore volo dalla stessa località. Sempre oggi, sono previsti altri due voli Etihad da Abu Dhabi verso l’Italia: uno alle 14:20 per Milano e l’altro alle 14:40 per Roma.

I primi rientri di cittadini italiani erano iniziati ieri: lunedì 2 marzo è atterrato a Fiumicino il primo volo charter da Mascate con 127 italiani provenienti dall’Oman o trasferiti da Dubai.

Tajani ha sottolineato la complessità della situazione: “Sono decine di migliaia, circa 60.000, gli italiani bloccati in altre parti del mondo, da Hong Kong, allo Sri Lanka, dall’India, alla Thailandia, alle Filippine e alle Seychelles. Tutte le nostre ambasciate e consolati sono mobilitati per garantire assistenza”. L’unità di crisi inviata da Roma opera anche per prevenire truffe o speculazioni sui biglietti, offrendo supporto diretto agli italiani in difficoltà.