È morta Enrica Bonaccorti, icona della TV italiana

Roma - Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, si è spenta oggi, giovedì 12 marzo, all’età di 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. La Bonaccorti aveva condiviso pubblicamente il suo percorso di cura, sempre affiancata dalla figlia Verdiana.

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Enrica Bonaccorti iniziò la sua carriera come attrice, approdando poi alla televisione negli anni Settanta. Divenne un volto simbolo della TV italiana, prima in Rai e poi nelle reti Fininvest. Tra i programmi più celebri che ha condotto si ricordano Pronto, chi gioca? insieme a Corrado e soprattutto Non è la Rai, trasmissione cult degli anni ’90 che ha segnato un’epoca e lanciato nuovi talenti dello spettacolo.

Negli anni successivi, Bonaccorti ha alternato la conduzione alla partecipazione come opinionista in talk show e programmi di intrattenimento, continuando parallelamente a lavorare a teatro, dove è tornata più volte con spettacoli apprezzati dal pubblico e dalla critica. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una delle figure più iconiche e amate della televisione italiana.