Crisi in Medio Oriente, Meloni riferisce al Parlamento: “Governo non complice, priorità ai cittadini italiani”

Roma– Laha riferito oggi alla linea del governo sulla crisi in Medio Oriente, a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani all’Iran, chiarendo subito:

“Il governo non si sottrae al confronto parlamentare”.

La Presidente del Consiglio ha definito la situazione “una crisi tra le più complesse della storia recente”, sottolineando la necessità di responsabilità, lucidità e rapidità nelle decisioni. Le comunicazioni alla Camera sono previste nel pomeriggio, intorno alle 16.

Governo non complice

Rivolgendosi alle opposizioni, Meloni ha precisato:

“Qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né isolato in Europa, né colpevole delle conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese. Tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizia dell’impegno portato avanti in questo delicato quadrante della geopolitica”.

L’intervento è arrivato dodici giorni dopo l’inizio della guerra, e le opposizioni avevano criticato il governo per la presunta tardività, accusando Meloni di affidare le sue dichiarazioni a interviste o social media.

Intervento Usa e Israele fuori dal diritto internazionale

La premier ha inoltre osservato:

“È in questo contesto di crisi del sistema internazionale, con minacce crescenti e interventi unilaterali fuori dal diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l’attacco americano e israeliano contro l’Iran”.

Al contempo, ha sottolineato il rischio rappresentato dal regime degli ayatollah in possesso di armi nucleari e capacità missilistiche che potrebbero colpire direttamente l’Italia e l’Europa.

Priorità ai cittadini italiani

Sulla sicurezza dei connazionali in Medio Oriente, Meloni ha precisato:

“Dobbiamo completare l’azione di messa in sicurezza delle decine di migliaia di italiani e dare assistenza a chi è rimasto bloccato. Finora oltre 25mila connazionali sono stati rimpatriati grazie a voli e convogli, con priorità a chi era in transito o in situazioni di particolare fragilità”.

La premier ha ringraziato le nazioni del Golfo, il ministero degli Esteri, l’intelligence e la Protezione Civile per il coordinamento delle operazioni.

Basi americane in Italia

Infine, Meloni ha affrontato il tema delle basi Usa sul territorio nazionale, precisando: