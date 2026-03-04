A Roma la presentazione del CCNL STEM e Professioni Innovative

Un nuovo modello contrattuale pensato per il mondo dell’innovazione tecnologica e delle competenze scientifiche avanzate. È questo l’obiettivo del CCNL STEM e Professioni Innovative, che sarà presentato ufficialmente il 25 marzo nella sede di Palazzo Valentini a Roma, in un incontro dedicato al futuro del lavoro qualificato e dell’economia della conoscenza.L’iniziativa si propone come un momento di confronto che va oltre il tradizionale appuntamento sindacale, incrociando temi centrali come innovazione, politica industriale e sviluppo delle professioni tecnologiche. Il contratto collettivo è stato progettato per figure professionali che operano nei settori più avanzati della trasformazione digitale: ingegneri, data expert, specialisti di intelligenza artificiale, project manager, esperti di sicurezza e altre competenze tecnico-scientifiche.Il nuovo contratto introduce un’impostazione costruita attorno alla logica delle competenze e dei risultati, superando i modelli tradizionali basati su mansioni rigide. L’obiettivo è valorizzare responsabilità progettuale, aggiornamento continuo, certificazione delle competenze e autonomia professionale, elementi sempre più centrali nei contesti produttivi ad alta intensità tecnologica.Alla base dell’impostazione contrattuale vi è anche la volontà di mettere al centro il capitale umano, considerato il principale asset per qualsiasi organizzazione che opera nell’innovazione.Il CCNL STEM nasce come uno strumento pensato in particolare per start-up e PMI innovative, realtà che spesso operano con modelli organizzativi agili, interdisciplinari e caratterizzati da cicli di sviluppo molto rapidi.In questo contesto il contratto intende offrire un quadro normativo più coerente con le esigenze delle imprese tecnologiche, riducendo l’incertezza e favorendo l’attrazione di talenti qualificati. L’obiettivo è accompagnare le aziende nei processi di crescita e scalabilità, evitando il ricorso a soluzioni contrattuali non sempre adeguate alla natura delle attività svolte.Innovazione e partecipazione nel lavoro tecnologicoTra gli elementi distintivi del nuovo contratto vi è anche l’introduzione di strumenti di flessibilità organizzativa, formazione permanente e partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa, in coerenza con l’articolo 46 della Costituzione, che richiama il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione aziendale.Un’impostazione che punta a coniugare innovazione tecnologica e innovazione delle relazioni industriali, rafforzando il ruolo delle competenze come fattore di competitività.L’evento a RomaLa presentazione ufficiale del contratto si terrà il 25 marzo a Roma, a Palazzo Valentini, e vedrà tra gli ospiti il giuslavorista Tiziano Treu. L’iniziativa sarà l’occasione per aprire un confronto pubblico sul ruolo dell’economia della conoscenza nella costruzione di un modello di impresa moderno e competitivo.L’obiettivo dichiarato è promuovere un sistema produttivo capace di valorizzare il lavoro qualificato e di sostenere la crescita dei settori ad alta intensità tecnologica, considerati strategici per il futuro del Paese.L’incontro rappresenta quindi non solo la presentazione di un nuovo contratto collettivo, ma anche un momento di riflessione sul ruolo delle professioni STEM e sulle regole necessarie per accompagnare la trasformazione del lavoro nell’era dell’innovazione.