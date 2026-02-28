Trump annuncia un’operazione militare contro l’Iran: “Non avranno mai l’arma nucleare”

Washington – Il presidente degli Stati Uniti,, ha annunciato un’operazione militare contro l’Iran, definendola una “missione per difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano”. Il video di otto minuti, pubblicato sul social Truth, è stato un messaggio diretto sia alla popolazione americana sia agli iraniani.

Secondo Trump, le attività del regime iraniano rappresentano un pericolo diretto per gli Stati Uniti, le truppe americane all’estero e gli alleati in tutto il mondo. “Questo regime terroristico non potrà mai avere un’arma nucleare”, ha ribadito più volte, sottolineando che gli Stati Uniti distruggeranno i missili iraniani e puniranno chi sfida la forza delle forze armate americane.

Il presidente ha assicurato di aver preso tutte le misure necessarie per ridurre i rischi per il personale statunitense impegnato nella missione, ma ha ammesso che potrebbero esserci vittime. “Potremmo perdere le vite di coraggiosi eroi americani – ha detto – e potrebbero esserci altre vittime. Accade spesso in guerra”.

Nel messaggio rivolto direttamente agli iraniani, Trump ha invitato la popolazione a restare al sicuro e nelle proprie case, avvertendo che “bombe cadranno ovunque”. “Quando avremo finito, prendete il vostro governo – ha detto – sarà probabilmente la vostra unica occasione per generazioni”.

Trump ha anche rivolto un monito alle Guardie Rivoluzionarie, alle forze armate e alla polizia iraniana, esortandoli a deporre le armi per essere trattati con giustizia e immunità, altrimenti affronteranno “una morte certa”.

Il presidente ha definito l’operazione una “missione nobile” e ha dichiarato di offrire agli iraniani l’opportunità di liberarsi del regime attuale e costruire un futuro prospero, descrivendosi come “un presidente disposto a fare ciò che altri non hanno mai fatto”.