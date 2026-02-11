Strage al “Le Constellation”, diffuse le foto dopo l’incendio: locale devastato dalle fiamme

Crans-Montana – Un dossier fotografico composto da 40 scatti della polizia cantonale vallese documenta le condizioni del bar “Le Constellation” dopo il devastante incendio della notte di Capodanno, costato la vita a 41 persone e con 115 feriti. Le immagini sono contenute negli ultimi atti dell’inchiesta depositati alle parti.
Dalle nuove carte emergono fotografie scattate subito dopo il rogo del primo gennaio, che mostrano gli ambienti del locale completamente devastati: tavoli, divani, sedie, lampadari e bancone risultano carbonizzati.
Tra il materiale allegato figura anche uno scatto del biliardo realizzato alcuni giorni prima dell’incendio, inserito dall’avvocato di una donna rimasta ferita in una comunicazione inviata alla Procura di Sion.
Il dossier rappresenta un ulteriore tassello nell’indagine avviata per chiarire le cause e le eventuali responsabilità della tragedia, una delle più gravi mai registrate nella località svizzera.
0 Commenti