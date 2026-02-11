Addio a James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek aveva 48 anni

Austin - È morto, l’attore statunitense divenuto celebre in tutto il mondo grazie alla serie televisiva. Aveva 48 anni e da tempo combatteva contro il cancro.

A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la moglie, Kimberly Brook, attraverso un commovente post su Instagram:

"Il nostro amato James David Van Der Beek è morto pacificamente questa mattina. Ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. Chiediamo un po’ di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico", si legge nel messaggio.

Van Der Beek lascia sei figli e una carriera che lo ha reso un’icona della televisione anni ’90, amato da generazioni di fan in tutto il mondo. La famiglia ha promesso di condividere in seguito ulteriori dettagli sulla sua vita e sui suoi ultimi desideri.