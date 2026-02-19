Stati Uniti pronti a un possibile attacco all’Iran: Trump non ha ancora deciso

Stati Uniti - L’esercito americano si è messo “in posizione” per un potenziale attacco all’, secondo quanto riportano funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al. Tuttavia, il presidentenon ha ancora preso una decisione definitiva su come procedere, pur essendo descritto come sempre più “stufo” della situazione e vicino a ordinare un’azione militare.

Secondo i media americani, alti funzionari della sicurezza nazionale hanno informato il presidente che le forze armate sono pronte per eventuali attacchi già da sabato, sebbene sia probabile che i tempi per qualsiasi intervento reale vadano oltre il fine settimana.

L’eventuale operazione militare congiunta tra USA e Israele in Iran sarebbe di ampia portata, destinata a durare settimane, e molto più estesa rispetto alla guerra di 12 giorni guidata da Israele a giugno.

Intanto, a Washington si è svolta la prima riunione del Board su Gaza a trazione americana. Per l’Italia è presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre Berlino ha inviato un funzionario. La Casa Bianca ha espresso disappunto per la decisione del Vaticano di non partecipare, definendola “spiacevole”.

La situazione resta estremamente tesa, con la comunità internazionale in attesa di eventuali sviluppi che potrebbero avere conseguenze significative sulla stabilità regionale.