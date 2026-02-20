Sorpresa all’ATP 500 di Doha: Jannik Sinner eliminato da Jakub Mensik

Doha, 19 febbraio 2026 – Si ferma ai quarti di finale il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP 500 di Doha. Il numero 2 del mondo è stato battuto dal ceco Jakub Mensik al termine di un match combattuto in tre set.

Sinner ha ceduto il primo parziale al tie-break per 7-6, è riuscito a reagire con autorità nel secondo set imponendosi 6-2, ma nel terzo e decisivo parziale ha subito l’iniziativa dell’avversario, che ha chiuso 6-3 conquistando l’accesso alla semifinale.

Mensik, 20 anni e attuale numero 16 del ranking ATP, conferma così il suo momento di crescita nel circuito maggiore. In semifinale affronterà il francese Arthur Fils, in una sfida tra due dei talenti più interessanti della nuova generazione.

Per Sinner si tratta di un’eliminazione inattesa, maturata contro un avversario solido e aggressivo, capace di reggere lo scambio da fondo e di sfruttare le occasioni nei momenti chiave del set decisivo. Resta ora da valutare l’impatto della sconfitta in ottica ranking e programmazione dei prossimi tornei.