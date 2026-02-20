Sorpresa all’ATP 500 di Doha: Jannik Sinner eliminato da Jakub Mensik

Mensik, 20 anni e attuale numero 16 del ranking ATP, conferma così il suo momento di crescita nel circuito maggiore. In semifinale affronterà il francese Arthur Fils, in una sfida tra due dei talenti più interessanti della nuova generazione.
Per Sinner si tratta di un’eliminazione inattesa, maturata contro un avversario solido e aggressivo, capace di reggere lo scambio da fondo e di sfruttare le occasioni nei momenti chiave del set decisivo. Resta ora da valutare l’impatto della sconfitta in ottica ranking e programmazione dei prossimi tornei.
