Serie A, Juve-Lazio 2-2: Kalulu salva i bianconeri al 96’

Torino - Allo Stadium, la Juventus strappa un pareggio in extremis contro la Lazio grazie al gol di Kalulu al 96’. La squadra di Luciano Spalletti aveva dominato gran parte della partita, creando diverse occasioni, ma si era vista annullare un gol a Koopmeiners.

La Lazio era passata in vantaggio prima dell’intervallo con Pedro, trovando poi il raddoppio in avvio di ripresa con Isaksen. La reazione della Juventus è stata rabbiosa: McKennie ha accorciato le distanze e, dopo una pressione costante, Kalulu ha trovato il gol del pareggio nei minuti di recupero.

Un risultato che permette ai bianconeri di non perdere terreno in classifica, mentre la Lazio, pur dominando in termini di gioco, lascia lo Stadium con un punto a fronte delle buone occasioni create.