Napoli, 22enne uccisa a Ponticelli: indagini in corso

Napoli - Tragedia nel pomeriggio a Napoli: una giovane di 22 anni è morta dopo essere stata ricoverata all’ospedale, nel quartiere Ponticelli, a causa di una ferita da arma da taglio alla schiena. La vittima, residente nel rione, agglomerato di case popolari del quartiere, lascia familiari e amici sconvolti.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, dal Commissariato Ponticelli e dall’Ufficio Prevenzione Generale, sono ancora in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. In queste ore gli investigatori stanno ascoltando parenti e conoscenti della giovane per cercare di chiarire le circostanze dell’aggressione.

Il prefetto di Napoli ha commentato la vicenda all’uscita di un vertice convocato nel pomeriggio a Santa Maria la Carità: “È una situazione grave, è una tragedia. Questa tragedia va letta con attenzione. Sono certo che magistratura e forze di polizia stanno già agendo e dobbiamo affidarci con fiducia al loro lavoro”.

Il quartiere Ponticelli è sotto choc mentre le autorità proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili e chiarire le motivazioni alla base dell’aggressione.