San Martino in Strada, incidente lungo la via Emilia: giovane di 20 anni estratto dall’auto ribaltata

San Martino in Strada (Lodi), 15 febbraio 2026 – Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, intorno all’1.30, un giovane di 20 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia, strada statale 9, nel territorio comunale di San Martino in Strada. Per cause in corso di accertamento, l’Alfa Romeo Giulietta su cui viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata, finendo con le quattro ruote all’aria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi, con un’autopompa e un’autogru, che hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre il ferito. In supporto sono stati inviati anche un’automedica e un’ambulanza, mentre i carabinieri della Compagnia di Lodi hanno effettuato i rilievi del caso.

Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Rozzano. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità, ma non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno infine provveduto al recupero del veicolo, andato in parte distrutto, e alla messa in sicurezza dell’area dell’incidente.