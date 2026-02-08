Presunti sabotaggi alle ferrovie nel primo giorno delle Olimpiadi: caos treni tra Bologna e Pesaro

Milano – Il primo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è stato segnato da pesanti disagi alla circolazione ferroviaria nazionale a causa di tre presunti sabotaggi avvenuti tra Bologna e Pesaro. Migliaia di viaggiatori hanno subito ritardi e cancellazioni, con ripercussioni su treni Alta Velocità, Intercity e regionali in gran parte della rete italiana.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i danneggiamenti hanno interessato la linea ordinaria Bologna-Padova, dove è stato trovato un ordigno rudimentale su uno scambio, l’alta velocità sulla stessa direttrice – con cavi elettrici tranciati in un pozzetto – e la linea Bologna-Ancona, a Pesaro, dove un incendio ha colpito una cabina elettrica vicino ai binari. In diversi casi i convogli hanno registrato ritardi fino a 150 minuti.

La Procura di Bologna si prepara ad aprire un fascicolo contro ignoti per associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Gli investigatori ipotizzano un’azione dolosa, con possibili collegamenti ad ambienti anarchici, anche se al momento non sono arrivate rivendicazioni e non si escludono altri moventi. Le indagini sono affidate a Polfer e Digos, impegnate nell’analisi dei rilievi tecnici e dei materiali utilizzati.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che, una volta individuati i responsabili, sarà avanzata una richiesta di risarcimento per i “danni milionari” causati ai viaggiatori e al sistema ferroviario. In una nota, il Mit ha definito gli episodi «di inaudita gravità», sottolineando tuttavia che non comprometteranno l’immagine internazionale dell’Italia durante i Giochi.

Intanto, dopo gli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e la messa in sicurezza delle infrastrutture, la circolazione è tornata gradualmente alla normalità, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei danneggiamenti e individuare eventuali responsabili.