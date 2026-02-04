La lista Futuro Nazionale di Vannacci ridisegna il quadro della destra

Roma - La scissione della Lega con la nascita della lista, guidata da, produce già i primi effetti sul panorama elettorale. Secondo la prima rilevazione, la nuova formazione si collocherebbe al, risultando poco al di sopra della soglia di sbarramento nazionale, anche in caso di aumento dal 3% al 4%.

L’introduzione della lista Vannacci comporterebbe un’erosione di consensi soprattutto nell’area della destra: Fratelli d’Italia perderebbe l’1,1%, la Lega lo 0,9%, mentre Forza Italia subirebbe un impatto più contenuto, pari allo 0,2%. Nessun effetto significativo emerge sul centrosinistra e sulle forze centriste, i cui consensi restano sostanzialmente stabili.

Redistribuzione interna e mobilitazione limitata dall’astensione

L’analisi dei flussi elettorali chiarisce il profilo della nuova lista: quasi la metà degli elettori di Futuro Nazionale proviene dall’area della destra parlamentare, in particolare Fratelli d’Italia e Lega. Una quota significativa arriva da formazioni minori dell’area sovranista extraparlamentare, come Italia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo e Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi.

Una parte minoritaria degli elettori della lista Vannacci proviene da coloro che prima si collocavano tra astenuti e indecisi, pari al 13,5% del totale della nuova formazione. Nel complesso, i dati suggeriscono che Futuro Nazionale potrebbe emergere soprattutto come fattore di redistribuzione interna all’area di destra e come canale di mobilitazione di elettori periferici o disallineati.

Vannacci, leader polarizzante e giudizi sospesi

Il profilo personale e politico di Roberto Vannacci appare fortemente polarizzante. Tra chi lo conosce, la sfiducia supera di gran lunga la fiducia (53% contro 14%), con una chiara segmentazione politica: giudizi relativamente positivi tra gli elettori di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, e livelli di sfiducia quasi totali tra gli elettori di Partito Democratico e Alleanza Verdi-Sinistra.

Molto rilevante anche la quota di elettori di centrodestra che sospendono il giudizio, rifugiandosi nella risposta “non so”: ben il 48% degli elettori leghisti adotta questa posizione, evidenziando la fluidità delle opinioni sulla figura di Vannacci in questo momento di conflitto con l’establishment salviniano.