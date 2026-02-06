Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Mattarella presente alla cerimonia di apertura a San Siro

Milano - Ha preso ufficialmente il via la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con lo stadio San Siro sold out. L’evento, che si svolge tra due città e tre regioni, ha visto la partecipazione di circa cinquanta leader mondiali, tra cui il vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato allo stadio a bordo del tram numero 26, guidato da Valentino Rossi, dando il via ufficiale ai Giochi.

La cerimonia ha reso omaggio alla storia, alla cultura e all’arte italiane: l’apertura è stata dedicata a Canova con un balletto di 70 ballerini della Scala di Milano, seguita dalla lirica con Verdi, Rossini e Puccini rappresentati da tre attori con grandi maschere e Matilda De Angelis nei panni di direttrice d’orchestra. Mariah Carey ha eseguito “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Non sono mancati tributi alla moda italiana: modelle in abiti monocromatici verdi, bianchi e rossi, creati da Giorgio Armani, con Vittoria Ceretti che ha consegnato la bandiera ai corazzieri. Laura Pausini ha intonato l’inno nazionale.

La fiamma olimpica, giunta ieri sera in Duomo, è stata accolta da una piazza gremita di tifosi e curiosi. Contestualmente, il presidente Mattarella ha inaugurato Casa Italia.

Non sono mancati momenti di tensione in città: una manifestazione ha protestato contro la presenza dell’Ice, mentre oggi pomeriggio in via Festa del Perdono, nell’area dell’Università Statale, è previsto un presidio simbolico della campagna “Show Israel the red card” contro la partecipazione di Israele ai Giochi. Domani è attesa anche una fiaccolata “anti olimpica” nel quartiere di San Siro.

Sul fronte sportivo, l’Italia ha ottenuto la prima soddisfazione: la nazionale femminile di hockey ha battuto la Francia 4-1 nel debutto all’Arena Santa Giulia.

Grande attenzione anche per l’esibizione del rapper Ghali, che poco prima dell’inaugurazione ha pubblicato su Instagram un testo sulla pace in italiano, arabo e inglese. La sua partecipazione, annunciata nelle scorse settimane, aveva già sollevato polemiche da parte della Lega e dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei), ma il ministro dello Sport Andrea Abodi ha chiarito che l’artista non esprimerà posizioni politiche sul palco.