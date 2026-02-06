Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al via, Mattarella e i leader mondiali a Milano: incontro Meloni-Vance alla vigilia della cerimonia

Milano - Partono ufficialmente oggi, 6 febbraio 2026, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con la cerimonia di apertura in programma questa sera allo stadio San Siro. Il capoluogo lombardo accoglie circa cinquanta leader mondiali arrivati per l’evento inaugurale che segna l’inizio dei Giochi distribuiti tra due città e tre regioni.

Tra le delegazioni internazionali è giunto ieri anche il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, arrivato in mattinata alla Prefettura di Milano dove ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per un bilaterale a cui hanno partecipato anche il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Durante l’incontro Meloni ha sottolineato il valore simbolico dell’evento e della cooperazione transatlantica, evidenziando come Olimpiadi e grandi appuntamenti internazionali rappresentino un terreno comune di valori e collaborazione tra Europa e Stati Uniti. La premier ha inoltre ricordato la solidità dei rapporti tra i due Paesi e l’impegno su numerosi dossier bilaterali e internazionali.

Vance ha espresso apprezzamento per l’organizzazione dei Giochi e per l’accoglienza ricevuta, lodando il lavoro svolto dalle istituzioni italiane e definendo Milano una città “bellissima”. Il vicepresidente statunitense ha ribadito l’importanza delle relazioni economiche e politiche tra Italia e Stati Uniti e ha parlato dello spirito olimpico come occasione di confronto nel segno di valori condivisi.

L’attesa ora è tutta per la cerimonia inaugurale di questa sera a San Siro, che darà ufficialmente il via alla rassegna olimpica invernale italiana.