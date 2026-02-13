Merz a Monaco: “L’Europa è tornata da una vacanza dalla storia, serve un’Europa più forte e autonoma”

Monaco, 13 febbraio 2026 – “L’Europa è tornata da una vacanza dalla storia”. Con queste parole il cancelliere tedescoha aperto il suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, in corso fino al 15 febbraio, sottolineando il contesto di tensioni e conflitti in aumento nel mondo e la fine dell’ordine internazionale esistente.

Merz ha annunciato colloqui confidenziali con il presidente francese Emmanuel Macron sul tema della deterrenza nucleare europea, ipotizzando un possibile ruolo della Francia nel rafforzare la sicurezza del continente, mentre gli Stati Uniti si disimpegnano progressivamente dalla difesa europea.

Riconoscendo il divario tra Europa e Stati Uniti, Merz ha citato il vicepresidente americano J.D. Vance: “Aveva ragione: la lotta culturale del movimento MAGA non è la nostra. Noi rispettiamo la dignità umana e la Costituzione, crediamo nel libero scambio e restiamo fedeli agli accordi sul clima e all’OMS”.

Il cancelliere ha quindi rilanciato la necessità di “riparare e ravvivare la fiducia transatlantica”. “L’Europa sa bene quanto sia preziosa la Nato: nemmeno gli Stati Uniti possono agire da soli nell’era della rivalità tra grandi potenze. Far parte della Nato non è solo vantaggio per l’Europa, ma anche per gli Stati Uniti”.

Merz ha ribadito come la libertà sia oggi in pericolo: “La politica delle grandi potenze non è un’opzione per la Germania, la leadership deve basarsi sul partenariato. Non agiremo mai più da soli: affermiamo la nostra libertà insieme ai vicini, agli alleati e ai partner”.

Secondo il cancelliere, un’Europa sovrana e unita è la risposta ai nuovi tempi. “Dobbiamo concentrarci sull’essenziale: libertà, sicurezza e competitività. L’Europa deve diventare un vero ‘global player’ con una strategia propria di sicurezza, non per sostituire la Nato, ma per rafforzarne il pilastro europeo”.