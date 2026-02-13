Milano, 44enne colpisce la ex con una pietra mentre dormiva: arrestato per tentato omicidio

Milano - All’alba di venerdì un uomo di 44 anni ha chiamato il 112 confessando di aver colpito la sua ex compagna con una pietra sulla testa mentre dormiva, segnalando agli operatori che la donna si trovava in camera da letto. La telefonata ha subito fatto intervenire il 118 e la polizia in via Degli Artieri, nel quartiere Cagnola.

Gli agenti della volante del Commissariato Quarto Oggiaro hanno trovato l’uomo davanti alla porta e la donna, 46 anni, ferita ma viva. Trasportata d’urgenza al Fatebenefratelli, le è stato diagnosticato un trauma cranico con tumefazione alla parte sinistra della testa. La paziente è stata dimessa con 21 giorni di prognosi.

L’aggressore, ufficialmente senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le prime indagini, la coppia si era separata due mesi e mezzo fa dopo due anni di convivenza. Non risultano precedenti episodi di violenza, né liti la sera prima dell’aggressione, quando si erano visti verso le 23 per parlare. L’uomo, che quella notte aveva dormito in casa dell’ex compagna, avrebbe compiuto l’aggressione prima di costituirsi.