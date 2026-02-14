Crolla la passerella ciclopedonale sull’Adda tra Crotta e Maccastorna

Cremona - È crollata la passerella ciclopedonale sull’Adda che avrebbe dovuto collegare Crotta, in provincia di Cremona, a Maccastorna, in provincia di Lodi. La struttura, agganciata alla strada provinciale, era ancora in corso di realizzazione da parte di Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) e finanziata dalla Regione Lombardia con 4 milioni di euro nell’ambito del piano ciclabile collegato alla ciclovia VenTo. La passerella era chiusa al pubblico.

I Vigili del Fuoco hanno sorvolato il cantiere con un elicottero del nucleo di Milano e sono già iniziate le operazioni di recupero delle strutture cadute in acqua. Aipo ha avviato i primi accertamenti per chiarire le cause del collasso strutturale.

Per motivi di sicurezza, dopo il cedimento è stata disposta la sospensione della navigazione sul fiume fino alla confluenza con il Po.