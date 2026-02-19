Crans-Montana, Bertolaso: "Ricoverati ancora gravi ma fuori pericolo"

Milano, 19 febbraio 2026 – Nuove informazioni sulle condizioni dei sette ragazzi rimasti feriti nella strage di Capodanno a Crans-Montana e ancora ricoverati all’ospedale Niguarda. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha spiegato che “sono tutti fuori pericolo di vita ma ancora molti di loro si trovano in condizioni molto serie”.

Percorso clinico lungo

Bertolaso ha precisato che è prematuro parlare di dimissioni: cinque dei ragazzi richiederanno ancora mesi di ospedalizzazione, mentre gli altri qualche settimana. “Per alcuni di questi ragazzi il percorso sarà problematico, con alti e bassi e momenti di preoccupazione. Sono tutti coscienti, ma ci vorranno mesi prima di poter lasciare l’ospedale”, ha ribadito l’assessore, sottolineando l’importanza dell’accompagnamento quotidiano dei pazienti da parte del personale medico.

Il ringraziamento a Mattarella

L’assessore ha voluto ricordare la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 2 febbraio: “Mattarella ha dato coraggio ai ragazzi, visitandoli personalmente dopo aver parlato con medici e genitori. Per loro è stata la medicina più bella”. La visita nel reparto del Niguarda è durata circa 40 minuti.

Attenzione e affetto dai personaggi pubblici

Nelle settimane successive, numerosi personaggi famosi, comici, sportivi e politici hanno fatto visita ai ragazzi, e anche la fiaccola olimpica è passata sotto il Niguarda. Bertolaso ha raccontato con ironia come le maglie di Milan e Inter appese ai letti abbiano creato “un derby di grande affetto” tra i giovani pazienti.

Rosa Camuna 2026 ai medici

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha consegnato il Premio Rosa Camuna 2026 ai team dei professionisti lombardi che hanno gestito l’emergenza, tra cui personale dell’Ospedale Niguarda, della Fondazione Irccs Ca’ Granda Policlinico e di Areu. Fontana ha definito il riconoscimento “una medaglia d’oro a un sistema sanitario capace di reagire con prontezza e competenza anche di fronte a eventi straordinari”.

Aggiornamenti sul caso giudiziario

Per quanto riguarda l’indagine, Bertolaso ha riferito che i rapporti con il governo svizzero restano ottimi e che “c’è volontà di arrivare a una soluzione il più presto possibile. Il dialogo tra Procure italiana e svizzera è un segnale positivo, e molti accordi erano già stati raggiunti”.

Infine, a Crans-Montana, le fontane luminose dei locali, responsabili dell’incendio al locale Le Constellation, sono state vietate in tutti gli esercizi pubblici per motivi di sicurezza.