Coppa Italia, l’Atalanta domina la Juventus: 3-0 a Bergamo e semifinale conquistata

BergamoL’si qualifica per le semifinali dibattendo la3-0 a Bergamo. La squadra didomina la partita grazie alle reti di. In semifinale, la Dea affronterà la vincente tra

Anche l’Inter è già qualificata: mercoledì ha battuto il Torino 2-1 e al prossimo turno sfiderà la vincente tra Napoli e Como.

La cronaca di Atalanta-Juventus

La partita inizia con ritmi alti. La Juventus appare più aggressiva e sfiora il vantaggio con Thuram e Conceiçao, con quest’ultimo che al 21’ colpisce la traversa.

Al 24’ l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Atalanta per un tocco di mano in area di Bremer, su cross di Ederson. Sul dischetto va Scamacca, che al 27’ spiazza Perin e firma l’1-0. Prima dell’intervallo, la Juve va vicina al pareggio con Bremer e McKennie, ma il risultato resta invariato.

Nella ripresa, nonostante la pressione bianconera, a trovare la rete è ancora l’Atalanta: al 77’ Sulemana raddoppia grazie a un assist di Bellanova, mentre all’85’ Pasalic, appena entrato, chiude i conti con il 3-0 definitivo.

Con questa vittoria, l’Atalanta centra l’accesso alle semifinali, confermandosi tra le protagoniste della Coppa Italia.