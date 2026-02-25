Champions League, Inter eliminata: il Bodø/Glimt passa anche a San Siro e vola agli ottavi

Milano - L’è fuori dalla. I nerazzurri non riescono a ribaltare il 3-1 subito all’andata in Norvegia e cadono anche al ritorno: afinisce 2-1 per il, che conquista con merito l’accesso agli ottavi di finale.

La partita

L’Inter parte con il giusto atteggiamento e prova subito a fare la partita. In avvio Esposito va vicino al gol di testa, mandando il pallone di poco sopra la traversa. Al 12’ è Dimarco a creare pericoli: il suo tiro viene deviato in corner da Haikin. Poco dopo Thuram ha una buona occasione, ma Gundersen riesce a opporsi.

La pressione nerazzurra continua con Bastoni e ancora Dimarco, mentre Frattesi sfiora il vantaggio di testa. Anche Zielinski ci prova, senza fortuna. Il Bodø/Glimt si fa vedere con Evjen, ma Sommer è attento. Dopo un minuto di recupero, il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa l’Inter tenta di alzare ulteriormente il ritmo. Dimarco prova la conclusione su punizione, poi Bjortuft anticipa Thuram in area. Al 58’ però arriva il gol che complica definitivamente i piani nerazzurri: errore di Akanji, Blomberg calcia trovando la risposta di Sommer, ma sulla ribattuta Hauge firma lo 0-1.

La reazione dell’Inter è immediata: Akanji colpisce il palo e, sulla respinta, Thuram non riesce a trovare la porta. Poco dopo, però, sono ancora i norvegesi a colpire: Evjen firma il raddoppio, gelando San Siro. Nel finale Bastoni trova il gol dell’1-2 che riaccende le speranze, ma non basta.

Il triplice fischio sancisce l’eliminazione dell’Inter: il Bodø/Glimt vince anche a Milano e prosegue il suo cammino europeo, mentre per i nerazzurri la Champions League si ferma ai playoff.