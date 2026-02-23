Mar-a-Lago, 21enne della Carolina del Nord ucciso dopo aver tentato di introdursi nella residenza di Trump

Palm Beach, FL – Si chiamava, aveva 21 anni ed era originario della Carolina del Nord, l’uomo che nella notte tra sabato e domenica si è introdotto nella residenza privata del presidente, portando con sé un fucile da caccia e una tanica di benzina. La sua scomparsa era stata denunciata dai genitori la sera precedente.

Le indagini preliminari suggeriscono che Martin abbia lasciato la Carolina del Nord e, lungo il tragitto verso Mar-a-Lago, abbia acquistato il fucile, il cui imballaggio è stato ritrovato nella sua automobile. L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza delle residenze presidenziali e sulle misure di protezione degli ex presidenti, sottolineando i rischi legati a intrusioni di individui armati.Palm Beach, FL – Si chiamava Austin Tucker Martin, aveva 21 anni ed era originario della Carolina del Nord, l’uomo che nella notte tra sabato e domenica si è introdotto nella residenza privata del presidente Donald Trump a Mar-a-Lago, portando con sé un fucile da caccia e una tanica di benzina. La sua scomparsa era stata denunciata dai genitori la sera precedente.

Le indagini preliminari suggeriscono che Martin abbia lasciato la Carolina del Nord e, lungo il tragitto verso Mar-a-Lago, abbia acquistato il fucile, il cui imballaggio è stato ritrovato nella sua automobile. L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza delle residenze presidenziali e sulle misure di protezione degli ex presidenti, sottolineando i rischi legati a intrusioni di individui armati.