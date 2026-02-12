Camera Usa sfida Trump: blocco dei dazi sul Canada approvato

La Camera dei Rappresentanti, a maggioranza repubblicana, ha votato a favore del blocco dei dazi sul Canada, sfidando direttamente le pressioni del presidente Usa Donald Trump. La misura è passata con 219 voti a favore e 211 contrari, con sei deputati repubblicani che hanno scelto di unirsi ai democratici per fermare le tariffe.

Il voto arriva dopo che Trump aveva minacciato apertamente i membri del suo partito, scrivendo su Truth: “Chiunque voterà contro i dazi la pagherà alle elezioni, anche alle primarie”. Secondo il presidente, le tariffe garantirebbero agli Stati Uniti “una grande sicurezza commerciale”, costringendo gli altri Paesi a cedere alle richieste statunitensi.

Trump ha inoltre attaccato il Canada, definendolo uno dei Paesi con cui è più difficile trattare sul piano commerciale e accusandolo di aver approfittato degli Stati Uniti per decenni. Nonostante le pressioni, la Camera ha approvato il blocco dei dazi, segnando un chiaro segnale di autonomia dei parlamentari repubblicani rispetto al presidente.