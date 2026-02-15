Bergamo, tentato rapimento di una bambina di 18 mesi: arrestato uomo senza precedenti

Bergamo - Attimi di terrore ieri a Bergamo, quando un uomo ha improvvisamente afferrato per le gambe una bambina di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano all’uscita di un centro commerciale, intorno all’ora di pranzo. La donna è riuscita a reagire prontamente e ha immediatamente chiesto aiuto. Il padre della piccola, insieme ad alcuni passanti e agli addetti alla vigilanza, è intervenuto per bloccare l’aggressore fino all’arrivo della polizia. La bambina è stata trasportata in ospedale, dove gli accertamenti hanno evidenziato la frattura di un femore.

L’uomo arrestato è un cittadino rumeno senza fissa dimora e privo di precedenti penali. È stato fermato con l’accusa di sequestro di persona aggravato, commesso ai danni di un minore di 14 anni, e lesioni personali aggravate. L’indagato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia in carcere in attesa della convalida.

Le indagini, supportate dalle testimonianze dei presenti e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, confermando l’entità del tentativo di rapimento e la prontezza dei familiari nel proteggere la bambina.