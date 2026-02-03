Addio a Nicolas Giani, il capitano della Spal scomparso a 39 anni

Ferrara, 3 febbraio 2026 – Nicolas Giani non ce l’ha fatta, sconfitto da un male incurabile a soli 39 anni. Per i tifosi della, Giani non era un giocatore qualunque: è stato uno dei simboli della storica cavalcata dalla, collezionando oltre 100 presenze e otto gol in biancazzurro tra il 2014 e il 2017.

Arrivato a Ferrara dal Vicenza durante la prima gestione Colombarini-Mattioli, contribuì alla permanenza della squadra in Serie C unica e divenne poi capitano di un gruppo che avrebbe scritto pagine importanti della storia del club. Dopo la Spal, giocò in cadetteria nello Spezia, in Serie C nella Feralpi Salò e in Serie D nel Desenzano, prima di ritirarsi nel 2022 per dedicarsi a progetti fuori dal calcio.

La tifoseria si era stretta attorno a lui nelle ultime settimane, quando si era diffusa la notizia della malattia. Nicolas ha affrontato il male con la stessa determinazione con cui guidava la sua squadra in campo.

Ciao capitano.