Weekend instabile in gran parte d’Italia, in arrivo ciclone mediterraneo con piogge intense e venti burrascosi

Bergamo - Il fine settimana si apre con tempo instabile in diverse regioni d’Italia. Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com,, con precipitazioni localmente di una certa intensità soprattutto tra Calabria e Sicilia. Migliori condizioni interesseranno invece il versante tirrenico e il Nordest, specie nella giornata di sabato.

Le temperature resteranno miti, ma domenica affluiranno masse d’aria più fredda al Nord, con possibili nevicate fin sotto gli 800-1000 metri su Emilia e basso Piemonte. I venti saranno in progressivo rinforzo, tra Scirocco e Levante, con intensificazione durante la giornata di domenica.

Inizio settimana con maltempo severo

Da lunedì si attende l’arrivo di un potente ciclone proveniente dal Nord Africa che interesserà il Mediterraneo, colpendo in particolare Sardegna e Sicilia ionica con piogge intense e abbondanti: su Ogliastra, Catanese, Siracusano e Messinese ionico non si escludono picchi complessivi oltre 150-200 mm, con possibili criticità. La Calabria ionica subirà fenomeni simili, soprattutto su Locride e Reggino, con punte oltre 100-150 mm.

Nei settori montuosi dell’Etna si prevedono accumuli di 2-3 metri di neve fresca, accompagnati da venti burrascosi tra Levante e Scirocco, raffiche fino a 100-120 km/h e intense mareggiate sulle coste esposte. Sulla Liguria centro-occidentale, tra lunedì e martedì, si attende tramontana forte con raffiche superiori a 80 km/h.

Fenomeni meno intensi interesseranno il resto del Sud, mentre medio versante adriatico e Nordovest vedranno piogge e neve a quote collinari lunedì. Da martedì le condizioni miglioreranno su queste zone, ma con un ulteriore calo termico dovuto all’afflusso di aria artica.

Il consiglio degli esperti è di monitorare costantemente le previsioni e prestare attenzione a possibili criticità, soprattutto su coste e zone montane.