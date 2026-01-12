Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, presto rientreranno in Italia

Caracas - Sono liberi Alberto Trentini e Mario Burlò, i due cittadini italiani detenuti in Venezuela, e si trovano attualmente in sicurezza presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Caracas. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri, che ha parlato con i due connazionali e informato della liberazione il presidente del Consiglio, che ha seguito la vicenda in prima persona.

«Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e stanno bene. Presto rientreranno in Italia», ha dichiarato il ministro, sottolineando che la liberazione rappresenta un segnale importante da parte delle autorità venezuelane.

La premier ha espresso «gioia e soddisfazione» per la notizia, ricordando l’impegno delle istituzioni italiane e ringraziando le autorità locali per la collaborazione dimostrata nei giorni scorsi.

I due italiani, detenuti in Venezuela da oltre un anno, arriveranno in patria nelle prossime ore. La vicenda aveva suscitato ampio interesse pubblico e diplomatico, e la liberazione rappresenta un risultato significativo per la diplomazia italiana, chiudendo un capitolo difficile per i due connazionali e le loro famiglie, che finalmente potranno riabbracciare i propri cari.