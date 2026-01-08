Venezia, svolta nelle indagini sull’omicidio del giovane barista: fermato un agente della Polizia Locale

Venezia, 8 gennaio 2026 – Svolta nelle indagini sull’, 25 anni, giovane barista trovato senza vita ilscorso in un terreno agricolo alla. La vittima è stata uccisa con un

Oggi le autorità hanno fermato il presunto assassino, che, secondo quanto riportano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto, sarebbe un agente della Polizia Locale di Venezia.

Le indagini proseguono per chiarire il movente e la dinamica dell’omicidio, mentre la comunità locale resta sotto shock per la tragica perdita del giovane barista.