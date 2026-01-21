U.N.U.C.I. Brindisi, Luigi Del Vecchio nuovo Vice Presidente Provinciale

Il Generale di Brigata Luigi Del Vecchio è stato nominato Vice Presidente Provinciale dell’U.N.U.C.I. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, Sezione di Brindisi. La designazione è avvenuta nei giorni scorsi, in occasione del rinnovo degli organi direttivi dell’associazione, che rappresenta a livello nazionale oltre 23.000 ufficiali in congedo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.Nel nuovo assetto organizzativo è stato riconfermato Presidente Provinciale l’Avv. Gianni Convertini, già Ufficiale dei Carabinieri, al suo secondo mandato. Il Direttivo provinciale sarà composto, oltre che dal Generale Del Vecchio, dai già Capitani Bonaventura Tanzarella, Domenico Franciosa, Francesco Lisco e Mino Leone.La nomina di Del Vecchio si inserisce in un percorso professionale e umano di particolare rilievo. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, è Accademico Ordinario dell’Accademia Tiberina di Roma, storica istituzione culturale fondata nel 1813. Nel corso di quarant’anni di servizio nella Guardia di Finanza ha ricoperto incarichi di comando di primo piano, operando in contesti territoriali complessi come Puglia, Calabria e Campania, distinguendosi anche per il suo contributo all’interno della Direzione Investigativa Antimafia. Per la sua carriera è stato insignito della Medaglia Mauriziana al merito per dieci lustri di servizio militare.Accanto all’impegno istituzionale, Del Vecchio è da tempo attivo nel tessuto associativo e sociale, come componente del Rotary Club Ostuni, dove ricopre incarichi direttivi, e come socio dell’International Police Association – VIII Delegazione dei Castelli Romani – e dell’A.N.F.I. Ostuni.Parallelamente all’attività istituzionale, Luigi Del Vecchio ha sviluppato un riconosciuto percorso letterario. Autore di thriller ambientati a Ostuni, è attualmente impegnato nella promozione del romanzo “Ostuni. Non mi cercare più…”, edito da Viola Editrice, che segue il successo dell’opera d’esordio “Ostuni. Un’insospettabile presenza”. Nel mese di febbraio sono in programma nuove presentazioni a Caserta, Cassino e Ceglie Messapica, confermando un’intensa attività culturale su scala nazionale.«L’U.N.U.C.I. rappresenta un presidio di valori, memoria e spirito di servizio», «un luogo in cui l’esperienza maturata negli anni può continuare a essere messa a disposizione della collettività», ha evidenziato Del Vecchio, sottolineando il significato della nomina come prosecuzione naturale di un impegno civico che non si esaurisce con il congedo dal servizio attivo.