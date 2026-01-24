Ucraina, massiccio attacco notturno russo e negoziati Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi

Kiev – Durante la notte, la Russia ha lanciato un pesante attacco contro l’Ucraina, colpendo le regioni dicon oltre. Lo ha denunciato il presidente ucrainosu X, precisando che l’offensiva ha preso di mira in particolare le, causando almeno

Zelensky ha sottolineato come questo attacco dimostri l’urgenza di attuare pienamente gli accordi sulla difesa aerea raggiunti a Davos con il presidente statunitense Donald Trump, inclusa la fornitura di munizioni per il sistema Patriot.

Intanto, ad Abu Dhabi, proseguono i colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti per discutere la gestione del Donbass. Il Cremlino ha avvertito che, per porre fine al conflitto, l’esercito ucraino dovrebbe lasciare la regione orientale, mentre Zelensky ribadisce la necessità di difendere la sovranità nazionale.

Duro botta e risposta con l’Europa: il leader ucraino aveva criticato il Vecchio Continente a Davos, ma il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha replicato ricordando che l’Europa ha fornito finora quasi 200 miliardi di euro a Kiev.