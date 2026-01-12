Trump pronto a incontrare Machado, mentre in Venezuela vengono liberati Trentini e Burlò

Brian Jason/Shutterstock

Washington - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere disponibile a incontrare María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace, nei prossimi giorni. L’incontro potrebbe avvenire domani o dopodomani. Trump ha escluso che una grazia a favore dell’ex presidente Nicolás Maduro sia «uno scenario possibile».

Intanto, Alberto Trentini e Mario Burlò, i due cittadini italiani detenuti in Venezuela da oltre un anno, sono stati liberati dalle autorità venezuelane e si trovano in sicurezza presso l’ambasciata italiana a Caracas. Il ministro degli Esteri ha confermato che i due «sono in buone condizioni» e che presto rientreranno in Italia.

La premier italiana ha espresso «gioia e soddisfazione» per la liberazione e ha ringraziato la presidente ad interim del Venezuela per la collaborazione nei giorni scorsi.

Uno dei primi commenti di Trentini dopo la scarcerazione è stato riportato come un segno di sollievo e normalità: «Posso fumare una sigaretta? Ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato», ha detto, sottolineando che durante la detenzione non ha subito maltrattamenti.

La liberazione dei due italiani, insieme alla possibile apertura di un confronto tra Trump e Machado, arriva in un momento di forte tensione politica in Venezuela e nelle relazioni internazionali, segnando un nuovo capitolo nei rapporti tra Stati Uniti, Venezuela e Italia.