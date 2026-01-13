Trump lancia appello ai manifestanti iraniani: tensione in aumento tra Usa e Teheran

Teheran - Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, si è rivolto ai manifestanti iraniani con un post pubblicato su Truth, invitandoli a “non mollare” e a “continuare a protestare”. “Prendetevi le vostre istituzioni”, ha scritto Trump, assicurando che “l’aiuto sta arrivando”.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha sottolineato che Trump “ha dimostrato di non avere paura di utilizzare le opzioni militari, nessuno lo sa meglio dell’Iran”. Intanto, secondo quanto riportato, il regime iraniano avrebbe attivato un canale diplomatico con Witkoff per tentare di disinnescare la minaccia di un possibile intervento militare da parte degli Stati Uniti.

In parallelo, il presidente statunitense ha annunciato un dazio del 25% su qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con Teheran, misura che rischia di aumentare le tensioni economiche e diplomatiche tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Nel frattempo, la situazione interna in Iran resta drammatica. Secondo il media di opposizione basato a Londra, Iran International, almeno 12.000 persone, molte delle quali under 30, sono state uccise durante le proteste scoppiate negli ultimi giorni, in quello che viene definito “il più grande massacro nella storia contemporanea dell’Iran”, avvenuto principalmente nelle notti dell’8 e 9 gennaio.

Le dichiarazioni di Trump e le azioni economiche annunciate dagli Stati Uniti segnano un’escalation senza precedenti in un contesto già teso, con il rischio di un deterioramento rapido dei rapporti tra Washington e Teheran.