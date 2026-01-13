Due scosse di terremoto in Emilia-Romagna: magnitudo 4.3 a Russi e 4.1 a Faenza, nessun danno segnalato

Roma - Due scosse di terremoto sono state registrate questa mattina in Emilia-Romagna, con epicentri a Russi (Ravenna) e Faenza (Ravenna). La prima scossa, alle 9:27, ha avuto magnitudo 4.3 secondo l’Ingv, mentre due minuti dopo, alle 9:29, una seconda scossa di magnitudo 4.1 ha interessato l’area di Faenza.

A Forlì, Faenza e in diversi altri comuni della regione la popolazione è scesa in strada per precauzione. Al momento non si registrano danni a persone o a edifici, confermano i sindaci e la Protezione Civile.

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha dichiarato: “Per ora nessun danno. Le scosse le abbiamo avvertite, ma la reazione è stata composta. Ci siamo raccolti in piazza, anche le scuole, e adesso siamo tutti rientrati. I tecnici stanno effettuando le verifiche, ma non segnaliamo criticità”. Anche il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha confermato che non risultano danni o criticità sul territorio comunale.

Per precauzione, la circolazione ferroviaria è stata momentaneamente sospesa in Emilia-Romagna per verifiche tecniche, in particolare sulle linee Bologna-Rimini, Ferrara-Rimini e sui tratti Castelbolognese-Ravenna e Faenza-Ravenna.

Le autorità locali e la Protezione Civile invitano alla calma e alla prudenza, confermando che le verifiche sono in corso e che al momento la situazione è sotto controllo.