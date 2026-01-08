Senato USA limita le azioni militari di Trump contro il Venezuela

lev radin/Shutterstock

Washington - Il Senato degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione che impedisce al presidente Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l’autorizzazione del Congresso. La misura è passata con 52 voti a favore e 47 contrari, con cinque senatori repubblicani che si sono uniti ai democratici per approvarla.

La decisione riflette la crescente preoccupazione bipartisan per l’aumento dell’impegno militare statunitense nella regione e sottolinea l’importanza del ruolo del Congresso nella supervisione dei conflitti. Tuttavia, il provvedimento dovrà affrontare il vaglio della Camera dei Rappresentanti e potrebbe essere soggetto a veto presidenziale.

Il voto del Senato arriva dopo un’azione militare statunitense a Caracas, che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro e ha suscitato dibattito sulla strategia e sulla durata del controllo statunitense sul Paese. Contestualmente, le autorità venezuelane hanno annunciato la liberazione di numerosi detenuti, decisione definita unilaterale e volta a favorire la pace.

La risoluzione rappresenta un segnale della frizione tra potere esecutivo e legislativo negli Stati Uniti e delle implicazioni della politica estera americana sulla stabilità regionale.