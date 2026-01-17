Trump annuncia dazi contro alcuni Paesi europei per il dossier Groenlandia. Ue: “Risposta comune”

lev radin/Shutterstock

Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi commerciali contro alcuni Paesi europei in relazione allo scontro diplomatico sulla Groenlandia. L’Italia non rientra tra gli Stati colpiti. L’annuncio è stato pubblicato dal presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth.

Secondo quanto dichiarato, dal 1° febbraio entreranno in vigore dazi del 10% sulle importazioni provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia. Le tariffe saliranno poi al 25% dal 1° giugno 2026, “fino a quando non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia”.

Trump ha accusato questi Paesi di “giocare un gioco molto pericoloso” sulla questione groenlandese, sostenendo che il livello di rischio “non è sostenibile”. Nel suo intervento ha ribadito che gli Stati Uniti avrebbero per anni “sovvenzionato” la Danimarca e diversi Paesi europei attraverso l’assenza di dazi, aggiungendo che “ora è tempo che la Danimarca restituisca”. Secondo il presidente Usa, la Groenlandia sarebbe nel mirino di Cina e Russia e Copenaghen non avrebbe mezzi adeguati per difenderla.

La risposta dell’Unione Europea

Sull’annuncio è intervenuto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha assicurato una risposta coordinata dell’Unione. “L’Ue sarà sempre molto ferma nella difesa del diritto internazionale, ovunque e a maggior ragione nel proprio territorio”, ha dichiarato, spiegando di essere al lavoro per una posizione comune dei 27 Stati membri.

Proteste in Groenlandia e Danimarca

Intanto, migliaia di persone sono scese in piazza a Nuuk, capitale della Groenlandia, per protestare contro il piano di annessione ipotizzato da Trump. Alla manifestazione ha partecipato anche il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen, sventolando la bandiera del territorio. Tra cori e slogan Inuit, molti manifestanti indossavano cappellini con la scritta “Make America Go Away”, parodia del celebre slogan trumpiano.

Proteste analoghe si sono svolte anche a Copenaghen, dove migliaia di persone hanno manifestato contro le mire statunitensi sulla Groenlandia e contro l’annuncio dei dazi.