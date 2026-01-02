Tragedia a Crans-Montana: 47 morti e oltre 100 feriti nell’incendio di un locale. 6 italiani dispersi, 13 ricoverati

Crans-Montana, Svizzera - Un drammatico bilancio segna l’inizio del 2026 a, in Svizzera: almeno(107 già identificate) a seguito di un incendio che ha devastato il bardurante la notte di Capodanno. Tra le vittime, molti, mentre diverse persone sono rimastea causa delle gravi ustioni.

Tra i connazionali coinvolti, sei italiani risultano dispersi e 13 sono ricoverati in ospedale. Tra loro, una 16enne è in coma all’ospedale di Zurigo, mentre al Niguarda di Milano sono arrivate due 16enni e una donna di 30 anni in condizioni critiche.

Secondo le ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata innescata da alcune candele e un petardo, provocando un incendio alimentato dal cosiddetto flashover, un rapido e violento propagarsi delle fiamme negli ambienti chiusi. Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel locale interrato, con una sola via di fuga costituita da una scala e una porta stretta, come raccontano alcuni testimoni.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà oggi a Crans-Montana: “Difficilissimo identificare le vittime. Ci vorranno settimane”, ha dichiarato.

Al cordoglio per le vittime si uniscono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, esprimendo vicinanza alle famiglie colpite da questa tragedia.

La Procura svizzera ha escluso qualsiasi ipotesi di attentato, mentre le indagini proseguono per chiarire con precisione le cause dell’incendio.