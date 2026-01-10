Tragedia a Bardonecchia: muore a 27 anni Flavia Misuraca, commissaria della Polizia di Stato

Bardonecchia – È stata trovata priva di vita in una stanza d’albergo a Bardonecchia, in Valsusa,, commissaria della Polizia di Stato di soli 27 anni. La giovane si trovava in città per un incarico di servizio temporaneo.

A lanciare l’allarme è stato un collega, insospettito dal mancato riscontro alle chiamate e ai messaggi. Decidendo di recarsi personalmente presso la struttura ricettiva, ha fatto la tragica scoperta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia scientifica per i primi rilievi.

Secondo le informazioni finora disponibili, la Procura di Torino sta indagando sul caso. L’ipotesi ritenuta più plausibile dagli investigatori è quella di un gesto volontario, compiuto con l’arma di ordinanza. Tuttavia, la magistratura ha aperto un fascicolo per chiarire con precisione le circostanze del decesso.

Laureata in Giurisprudenza, Flavia Misuraca aveva recentemente completato il percorso di formazione alla Scuola Superiore di Polizia. Nominata commissaria nel giugno 2025, prestava servizio presso la Questura di Grosseto, distinguendosi per professionalità, impegno e preparazione.

La sua scomparsa ha lasciato sgomento e dolore tra colleghi e all’interno dell’intero mondo delle forze dell’ordine, per la perdita di una giovane vita e carriera promettente spezzata troppo presto.