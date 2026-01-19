Tensione sulla Groenlandia: Trump insiste, l’Europa valuta contromisure da 93 miliardi

Brian Jason/Shutterstock

La questione della Groenlandia continua a scuotere le relazioni transatlantiche. Il presidente degli Stati Uniti,, non arretra sulle sue mire sull’isola e sulle minacce di dazi verso i Paesi contrari. In una, Trump ha scritto di non sentirsi più obbligato a "pensare esclusivamente alla pace" dopo non aver ricevuto il, aggiungendo che ora può agire in ciò che considera "buono e appropriato per gli Stati Uniti".

Riguardo alla Groenlandia, il tycoon ha sostenuto che la Danimarca non può proteggere l’isola da Russia o Cina e ha messo in dubbio qualsiasi diritto di proprietà. Trump ha inoltre sottolineato l’importanza strategica per gli Usa: "Il mondo non sarà sicuro se non avremo il controllo totale e completo della Groenlandia", rivendicando il proprio impegno per la Nato fin dalla sua fondazione.

Risposta europea e contromisure

Gli otto Paesi europei coinvolti – Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Regno Unito – hanno emesso una dichiarazione congiunta annunciando un approccio coordinato per difendere la sovranità. Il presidente francese Emmanuel Macron starebbe valutando l’attivazione dello strumento anti-coercizione, mai utilizzato prima, mentre secondo il Financial Times gli europei stanno preparando contromisure economiche per circa 93 miliardi di dollari, in vista dei colloqui con Trump al Forum di Davos.

Dialogo e tensioni diplomatiche

La premier italiana Giorgia Meloni, da Seul, ha parlato di possibili "incomprensioni" tra Usa e alleati, ribadendo la necessità di dialogo. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha confermato il lavoro in corso su questa questione e l’incontro previsto con Trump a Davos. Dal canto suo, il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha definito la situazione "critica" per l’ordine mondiale e per il futuro della Nato, ma ha ribadito il forte e generoso sostegno europeo.

La disputa sulla Groenlandia rischia di diventare un banco di prova per le relazioni tra Stati Uniti ed Europa e per il coordinamento politico e militare della Nato nel prossimo futuro.