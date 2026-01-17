Salute, sport e prevenzione: la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni consegna un defibrillatore all’ASD Astuneon

La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni rafforza il proprio impegno sociale a sostegno della salute, dello sport e della sicurezza, con un gesto concreto rivolto ai giovani e alle associazioni del territorio

Giovedì 15 gennaio, La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni ha consegnato un defibrillatore destinato alla società sportiva ASD Astuneon, nel corso di una cerimonia che si è svolta presso la Sala del Consiglio di Amministrazione della banca e che ha rappresentato un momento di particolare rilievo sul piano sociale e comunitario.

All’incontro hanno preso parte il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, Francesco Mario Zaccaria, il Direttore Generale Leonardo Mansueto, il Presidente dell’ASD Astuneon, Pietro Pecere, insieme ai ragazzi della società sportiva, protagonisti simbolici di un gesto che unisce prevenzione, responsabilità e attenzione alle giovani generazioni.

La cerimonia si inserisce nel più ampio percorso di attenzione che la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni dedica da anni alla salute, allo sport e alla sicurezza, confermando la vocazione mutualistica e territoriale dell’istituto, da sempre vicino alle esigenze delle comunità locali e del mondo associativo.

Nel corso dell’incontro, il Direttore Generale Leonardo Mansueto ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando come «questa donazione rappresenti un’ulteriore conferma della volontà della banca di essere vicina al territorio in tutte le sue espressioni, anche attraverso gesti concreti come la consegna di un defibrillatore a un’associazione sportiva che lavora quotidianamente con i più giovani, promuovendo uno sport sano e inclusivo».

Il presidente Francesco Mario Zaccaria ha rimarcato l’importanza della prevenzione e della sicurezza negli impianti sportivi, affermando «siamo felici di poter consegnare questo presidio salvavita, augurandoci che non debba mai essere utilizzato, ma consapevoli del fatto che la sua presenza rappresenta una tutela fondamentale per atleti, famiglie e operatori sportivi».

A nome dell’ASD Astuneon, il presidente Pietro Pecere ha espresso il proprio ringraziamento alla banca, dichiarando «questo dono è per noi di fondamentale importanza perché ci consente di garantire un livello di sicurezza ancora maggiore all’interno della nostra associazione e per i nostri ragazzi. Ringraziamo la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni per l’attenzione e la vicinanza dimostrata».

La consegna del defibrillatore si configura così come un gesto concreto di sport e solidarietà, che rafforza il legame tra la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni e le realtà associative del territorio, ribadendo il ruolo della banca come presidio sociale e partner attivo nella promozione del benessere collettivo.