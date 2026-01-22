Rogo di Crans Montana: dieci pazienti ancora ricoverati a Niguarda, piccoli miglioramenti quotidiani

Milano, 22 gennaio 2026 – Restanole condizioni dei pazienti vittime del rogo di Crans Montana ricoverati all’. Attualmente sono dieci i feriti ospitati nella struttura: quattro ine sei nel

Tra i pazienti coinvolti, la 29enne Eleonora Palmieri è stata trasferita all’ospedale Bufalini di Cesena. Secondo quanto riferito dai medici, il decorso è stato buono e il trasferimento è avvenuto in ottime condizioni generali, principalmente per riavvicinarla alla propria città di origine.

Un altro paziente è stato invece spostato al Policlinico di Milano a causa di complicazioni all’apparato respiratorio. Anche per lui la prognosi rimane riservata. L’ospedale sottolinea che, al momento, è impossibile fare previsioni sull’evoluzione della situazione e sulla durata delle degenze: casi di ustioni e traumi simili hanno in passato richiesto mesi di ricovero e cure continuative.

Il risveglio di Leonardo e Kean

Notizie positive arrivano dai due compagni di classe del Virgilio di Milano, Leonardo e Kean, entrambi sedicenni. I ragazzi sono stati recentemente risvegliati dalla sedazione profonda e riescono a comunicare tramite computer e sistemi di comunicazione aumentativa.

Parlando di uno dei due, l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha spiegato che il ragazzo riesce a respirare autonomamente, ha le mani fasciate e non può ancora parlare. Grazie a un dispositivo che permette di interagire tramite uno schermo e icone controllate da telecamera, è stato però in grado di trasmettere alla madre il proprio stato d’animo, facendole capire che era felice.

Nonostante la gravità della situazione, i medici segnalano piccoli miglioramenti quotidiani, a testimonianza della complessa e lunga fase di recupero che attende tutti i pazienti colpiti dall’incendio.